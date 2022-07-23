За тиждень окупанти випустили по Нікополю понад 250 реактивних снарядів

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Як наголошується, зокрема в ніч на 22 липня російські окупанти здійснили два обстріли по житлових масивах Нікополя з РСЗВ "Град", випустивши близько 100 реактивних снарядів. Загинула 60-річна жінка.

Пошкоджено 11 приватних будинків, господарські споруди, перебито газопровід та водопровід. Зруйнована залізнична колія.

Вілкул зазначив, що обстріл провадився через Дніпро з району Енергодара із окупованої частини Запорізької області.

Нагадаємо

Російські загарбники обстріляли Нікопольський район. Ворожий снаряд прилетів на територію однієї з громад.