За тиждень окупанти випустили по Нікополю понад 250 реактивних снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. За останній тиждень російські загарбники випустили по Нікополю понад 250 реактивних снарядів. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.
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Як наголошується, зокрема в ніч на 22 липня російські окупанти здійснили два обстріли по житлових масивах Нікополя з РСЗВ "Град", випустивши близько 100 реактивних снарядів. Загинула 60-річна жінка.
Пошкоджено 11 приватних будинків, господарські споруди, перебито газопровід та водопровід. Зруйнована залізнична колія.
Вілкул зазначив, що обстріл провадився через Дніпро з району Енергодара із окупованої частини Запорізької області.
Нагадаємо
Російські загарбники обстріляли Нікопольський район. Ворожий снаряд прилетів на територію однієї з громад.