За неделю на Донбассе обнаружили 77 мин
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Пиротехники за неделю, обследовав полсотни гектаров территории, обнаружили и обезвредили на Донбассе 77 мин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, в течение недели силы и средства подразделений ГУ ГСЧС Украины в Донецкой и Луганской областях из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам и обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей.
"В частности, обследовано 48,26 га местности в населенных пунктах Крутая Балка, Никифоровка и Золотое - территории, прилегающей к Донецкой фильтровальной станции, Никифоровского месторождения тугоплавких глин и КПВВ "Золотое". Во время выполнения этих работ выявлено и уничтожено 77 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, личный состав ГСЧС оказал помощь 545 лицам.
Как сообщал УНН, в одном из заброшенных домов в селе Широкино Донецкой области обнаружили большое количество неучтенных воинских боеприпасов.