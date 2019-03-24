За тиждень на Донбасі виявили 77 мін
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Піротехніки за тиждень, обстеживши півсотні гектарів території, виявили та знешкодили на Донбасі 77 мін. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Так, упродовж тижня сили та засоби підрозділів ГУ ДСНС України у Донецькій та Луганській областях зі складу Об'єднаних сил залучалися до піротехнічних робіт та забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей.
"Зокрема, обстежено 48,26 га місцевості у населених пунктах Крута Балка, Никифорівка та Золоте – території, прилеглої до Донецької фільтрувальної станції, Никифорівського родовища тугоплавких глин та КПВВ "Золоте". Під час виконання цих робіт виявлено та знешкоджено 77 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, особовий склад ДСНС надав допомогу 545 особам.
Як повідомляв УНН, в одному з покинутих будинків у селі Широкине Донецької області виявили велику кількість необлікованих військових боєприпасів.