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За тиждень на Донбасі виявили 77 мін

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Піротехніки за тиждень, обстеживши півсотні гектарів території, виявили та знешкодили на Донбасі 77 мін. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

За тиждень на Донбасі виявили 77 мін

Так, упродовж тижня сили та засоби підрозділів ГУ ДСНС України у Донецькій та Луганській областях зі складу Об'єднаних сил залучалися до піротехнічних робіт та забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей.

"Зокрема, обстежено 48,26 га місцевості у населених пунктах Крута Балка, Никифорівка та Золоте – території, прилеглої до Донецької фільтрувальної станції, Никифорівського родовища тугоплавких глин та КПВВ "Золоте". Під час виконання цих робіт виявлено та знешкоджено 77 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, особовий склад ДСНС надав допомогу 545 особам.

Як повідомляв УНН, в одному з покинутих будинків у селі Широкине Донецької області виявили велику кількість необлікованих військових боєприпасів.

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