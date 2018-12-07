За неделю в Украину из Беларуси не смогли попасть 200 граждан РФ

$41.190.15
45.550.30
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 9118 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 92478 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 199233 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 153037 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 219911 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 260343 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 216990 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248603 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208682 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 495132 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
72%
Популярные новости

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 10677 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 13552 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 15033 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 18332 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 7264 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 274185 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 249370 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 334956 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 495123 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 586087 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 37039 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 219901 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 82580 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 78661 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 84104 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

За неделю в Украину из Беларуси не смогли попасть 200 граждан РФ

Киев • УНН

 • 15095 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Начиная с 30 ноября по состоянию на сегодняшнее утро на территорию Украины через границу с Беларусью не смогли попасть более 200 граждан Российской Федерации. Об этом в комментарии УНН рассказали в пресс-службе Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

За неделю в Украину из Беларуси не смогли попасть 200 граждан РФ

"Всего по состоянию на сегодняшнее утро начиная с 30 ноября - это 201 гражданин Российской Федерации, которые были возвращены на нашу территорию в связи с их не пропуском украинской стороной. Из них абсолютное большинство было возвращено авиационным сообщением в наш национальный аэропорт в Минск", - сказал собеседник.

По словам собеседника, 139 человек были возвращены в Республику из разных аэропортов Украины: 114 россиян из Киева, из Запорожья - 3, из Одессы - 4, из Харькова - 15, из Львова - 3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За сутки 38 граждан РФ не пустили в Украину

На вопрос, были возвращены граждане РФ мужчинами в возрасте от 16 до 60 лет, собеседник ответил отрицательно.

"Нет, это были лица обоих полов, и мужчины и женщины почти на равных. В основном, что касается авиационного сообщения, это были совершеннолетние лица в возрасте начиная от 18 и заканчивая достаточно пожилыми людьми", - отметили в пресс-службе.

В комитете сообщили также, что в наземных пунктах пересечения государственной границы Беларуси с Украиной с 30 ноября вернулось 62 гражданина России. По словам пограничников, в основной массе возвращены следовали через пункт пересечения автомобильным транспортом. На железнодорожном направлении, сообщили в комитете, число россиян, которых не пустили в Украину, совсем незначительное.

На вопрос журналиста о том, насколько сильно изменился пассажиропоток из России через Беларусь в Украину с момента введения в Украине запрета на въезд мужчин-граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет, собеседник отметил, что кардинальных изменений пограничный комитет Беларуси не зафиксировал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко подписал закон о военном положении

"В целом оценку ситуации можно дать следующую: всего пассажиропоток по своей структуре, в частности, авиационного сообщения, не изменился ни по своим количественным показателям - судьбы присутствии граждан РФ, следующих этими рейсами: их стало меньше в структуре пересечения границы, ни по своим возрастным или половым признакам мы не наблюдали. Пассажиропоток у нас как был на авиационном направлении, таким и остался. Количество не пропусков стабилизировалось на определенном уровне", - отметили в комитете.

Напомним, на совещании по обороноспособности страны 30 ноября председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что пограничники не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За сутки в Россию не пустили 12 украинцев

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП
Brent
$63.35
Bitcoin
$74,809.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.11
Золото
$3,048.10
Ethereum
$1,437.39