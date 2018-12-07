За неделю в Украину из Беларуси не смогли попасть 200 граждан РФ

"Всего по состоянию на сегодняшнее утро начиная с 30 ноября - это 201 гражданин Российской Федерации, которые были возвращены на нашу территорию в связи с их не пропуском украинской стороной. Из них абсолютное большинство было возвращено авиационным сообщением в наш национальный аэропорт в Минск", - сказал собеседник.



По словам собеседника, 139 человек были возвращены в Республику из разных аэропортов Украины: 114 россиян из Киева, из Запорожья - 3, из Одессы - 4, из Харькова - 15, из Львова - 3.



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На вопрос, были возвращены граждане РФ мужчинами в возрасте от 16 до 60 лет, собеседник ответил отрицательно.



"Нет, это были лица обоих полов, и мужчины и женщины почти на равных. В основном, что касается авиационного сообщения, это были совершеннолетние лица в возрасте начиная от 18 и заканчивая достаточно пожилыми людьми", - отметили в пресс-службе.



В комитете сообщили также, что в наземных пунктах пересечения государственной границы Беларуси с Украиной с 30 ноября вернулось 62 гражданина России. По словам пограничников, в основной массе возвращены следовали через пункт пересечения автомобильным транспортом. На железнодорожном направлении, сообщили в комитете, число россиян, которых не пустили в Украину, совсем незначительное.



На вопрос журналиста о том, насколько сильно изменился пассажиропоток из России через Беларусь в Украину с момента введения в Украине запрета на въезд мужчин-граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет, собеседник отметил, что кардинальных изменений пограничный комитет Беларуси не зафиксировал.



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"В целом оценку ситуации можно дать следующую: всего пассажиропоток по своей структуре, в частности, авиационного сообщения, не изменился ни по своим количественным показателям - судьбы присутствии граждан РФ, следующих этими рейсами: их стало меньше в структуре пересечения границы, ни по своим возрастным или половым признакам мы не наблюдали. Пассажиропоток у нас как был на авиационном направлении, таким и остался. Количество не пропусков стабилизировалось на определенном уровне", - отметили в комитете.



Напомним, на совещании по обороноспособности страны 30 ноября председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что пограничники не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.



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