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За тиждень до України з Білорусі не змогли потрапити 200 громадян РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Починаючи з 30 листопада станом на сьогоднішній ранок на територію України через кордон з Білоруссю не змогли потрапити понад 200 громадян Російської Федерації. Про це в ексклюзивному коментар УНН розповіли в прес-службі Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь.

За тиждень до України з Білорусі не змогли потрапити 200 громадян РФ

"Всього станом на сьогоднішній ранок починаючи з 30 листопада – це 201 громадянин Російської Федерації, які були повернені на нашу територію у зв’язку з їх не пропуском українською стороною. З них абсолютну більшість було повернуто авіаційним сполученням у наш національний аеропорт у Мінськ", - сказав співрозмовник.

За словами співрозмовника, 139 осіб було повернено до Республіки з різних аеропортів України: 114 росіян з Києва, з Запоріжжя – 3, з Одеси – 4, з Харкова – 15, зі Львова – 3.

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На питання, чи були повернені громадяни РФ чоловіками у віці від 16 до 60 років, співрозмовник відповів заперечно.

"Ні, це були особи обох статей, і чоловіки і жінки майже на рівних. В основному, що стосується авіаційного сполучення, це були повнолітні особи у віці починаючи від 18 і закінчуючи достатньо літніми людьми", - зазначили в прес-службі.

У комітеті повідомили також, що у наземних пунктах перетину державного кордону Білорусі з Україною з 30 листопада повернулось 62 громадянина Росії. За словами прикордонників, в основній масі повернені слідували через пункт перетину автомобільним транспортом. На залізничному напрямку, повідомили в комітеті, число росіян, яких не впустили до України, зовсім незначне.

На питання журналіста про те, наскільки сильно змінився пасажиропотік з Росії через Білорусь до України з моменту введення в Україні заборони на в’їзд чоловіків-громадян РФ віком від 16 до 60 років, співрозмовник зазначив, що кардинальних змін прикордонний комітет Білорусі не зафіксував.

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"В цілому оцінку ситуації можна дати наступну: загалом пасажиропотік за своєю структурою, зокрема, щодо авіаційного сполучення, не змінився ні за своїми кількісними показниками – долі присутності громадян РФ, що слідують цими рейсами: їх не поменшало в структурі перетину кордону, ні за своїми віковими чи статевими ознаками ми не спостерігали. Пасажиропотік у нас як був на авіаційному напрямі, таким і залишився. Кількість не пропусків стабілізувалась на певному рівні", - зазначили в комітеті.

Нагадаємо, на нараді щодо обороноздатності країни 30 листопада голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал повідомив, що прикордонники не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.

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