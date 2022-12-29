За неделю было около 260 боевых столкновений с оккупантами - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Наиболее сложная обстановка на фронте – в восточной зоне, где российские оккупанты пытаются выйти на административную границу Донецкой области. С 23 декабря произошло около 260 боевых столкновений с рашистами. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«В общем, наиболее сложная обстановка продолжает оставаться в восточной зоне нашей страны, где противник пытается выйти на административную границу Донецкой области. Всего с 23 декабря в ходе введения операций Сил обороны произошло 259 боевых столкновений с противником», – рассказал Громов.
Он также сообщил, что россияне за это время совершили более 4 тыс. обстрелов позиций украинских войск.
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Ближайшей задачей российских оккупантов остается захват Бахмута и Соледара и создание условий для полной оккупации Донецкой области.