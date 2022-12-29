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За тиждень було близько 260 бойових зіткнень з окупантами - Генштаб

За тиждень було близько 260 бойових зіткнень з окупантами - Генштаб

Київ • УНН

 • 168318 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Найбільш складна обстановка на фронті - у східній зоні, де російські окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Донецької області. З 23 грудня відбулося близько 260 бойових зіткнень з рашистами. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Загалом найбільш складна обстановка продовжує залишатися в східній зоні нашої країни, де противник намагається вийти на адміністративний кордон Донецької області. Всього з 23 грудня в ході введення операцій Сил оборони відбулося 259 бойових зіткнень з противником», - розповів Громов.

Він також повідомив, що росіяни за цей час здійснили понад 4 тис. обстрілів позицій українських військ.

Доповнення

Найближчим завданням російських окупантів залишається захоплення Бахмута та Соледара й створення умов для повної окупації Донецької області.

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