За тиждень було близько 260 бойових зіткнень з окупантами - Генштаб

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«Загалом найбільш складна обстановка продовжує залишатися в східній зоні нашої країни, де противник намагається вийти на адміністративний кордон Донецької області. Всього з 23 грудня в ході введення операцій Сил оборони відбулося 259 бойових зіткнень з противником», - розповів Громов.

Він також повідомив, що росіяни за цей час здійснили понад 4 тис. обстрілів позицій українських військ.

Доповнення

Найближчим завданням російських окупантів залишається захоплення Бахмута та Соледара й створення умов для повної окупації Донецької області.