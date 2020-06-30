За неделю боевики потеряли на Донбассе 10 человек - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. За прошедшую неделю на Донбассе боевики потеряли 10 человек, еще 9 - получили травмы или ранения. Об этом сообщает пресс-служба ООС, информирует УНН.
"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, проведении штурмовых действий или осуществления обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ, открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий. Так, по подтвержденным данным, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили: погибших - 10 человек; ранеными и травмированными - 9 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи.
Как сообщалось ранее в УНН, в Донецке боевики в третий раз схватили украинца Григория Синченко.