У Донецьку бойовики втретє схопили українця Григорія Сінченка

"Григорія схопили у понеділок, 29 червня. Таку інформацію надав наш адвокат, який перебуває в Донецьку. За його даними, мого сина зараз утримують на території місцевого ІТТ, але точної інформації про його місцезнаходження немає", – розповіла жінка.

З її слів, тиждень тому підконтрольні Росії бойовики також затримали 26-річну сестру Григорія Сінченка Ольгу. Дівчину, за її словами, допитували, адже думали, що вона щось знає про брата. Проте на зв'язок він виходив лише з мамою.

"Ми переживали, що Григорія могли навіть убити. Але насправді він дивом утік. Декілька разів телефонував мені – просив допомогти з поверненням на мирну частину країни. У вівторок, 30 червня, йому мали б передати речі, необхідні для повернення, проте напередодні сина знову схопили. Ми боїмося, що йому загрожує фізична розправа та чергові тортури", - повідомила Гулевська.

Як зазначає видання, Григорій Сінченко, фактично, вже втретє у полоні російських гібридних сил. Вперше бойовики взяли його у полон ще у 2016 році. Хлопця звинуватили у роботі на користь України, але звільнили під час великого обміну в грудні 2017-го.

Вдруге хлопець потрапив у полон у жовтні 2019-го. У травні, як заявили в самій окупаційній адміністрації Донецька, йому вдалося втекти.

Нагадаємо, раніше бойовики "ЛНР" за допомогою тортур намагалися завербувати колишнього працівника української міліції.