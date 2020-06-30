За тиждень бойовики втратили на Донбасі 10 осіб - ООС

"Командування операції Об’єднаних сил підкреслює, що у разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів, при спробах захоплення територій, проведення штурмових дій чи здійснення обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації, військовослужбовці Об’єднаних сил завжди дають і будуть давати адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику з метою придушення його вогневих засобів та припинення агресивних дій. Так, за підтвердженими даними, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень склали: загиблими – 10 осіб; пораненими та травмованими – 9 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Донецьку бойовики втретє схопили українця Григорія Сінченка.