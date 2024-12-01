За сутки террористы потеряли более 1700 военных и десятки единиц техники
Киев • УНН
За минувшие сутки оккупанты потеряли 1730 военных, 6 танков и 14 артиллерийских систем. Общие потери врага с начала войны достигли 742 130 личного состава.
За сутки оккупанты потеряли 1730 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 01.12.24:
- Личный состав: 742 130 (+1730).
- Танки: 9469 (+6).
- Бронированные боевые машины: 19369 (+14).
- Артиллерийские системы: 20923 (+14).
- РСЗО: 1253.
- Средства ПВО: 1019.
- Самолеты: 369.
- Вертолеты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19803 (+11).
- Крылатые ракеты: 2852 (+1).
- Корабли / катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 30507 (+76).
- Специальная техника: 3619 (+2).
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