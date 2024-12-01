За сутки террористы потеряли более 1700 военных и десятки единиц техники

За сутки оккупанты потеряли 1730 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 01.12.24:

- Личный состав: 742 130 (+1730).

- Танки: 9469 (+6).

- Бронированные боевые машины: 19369 (+14).

- Артиллерийские системы: 20923 (+14).

- РСЗО: 1253.

- Средства ПВО: 1019.

- Самолеты: 369.

- Вертолеты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19803 (+11).

- Крылатые ракеты: 2852 (+1).

- Корабли / катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 30507 (+76).

- Специальная техника: 3619 (+2).

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