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За сутки произошло 283 боевых столкновения - оккупанты нанесли 96 авиаударов и сбросили 286 КАБов

Киев • УНН

 • 758 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 283 боевых столкновения. Враг совершил 96 авиаударов и 3422 обстрела, потери россиян составили 1460 человек.

За сутки произошло 283 боевых столкновения - оккупанты нанесли 96 авиаударов и сбросили 286 КАБов

В течение минувших суток 9 июля на фронте зафиксировано 283 боевых столкновения. Оккупанты совершили 96 авиационных ударов, сбросив 286 управляемых авиабомб, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также враг применил 10085 дронов-камикадзе и совершил 3422 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 74 - из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы, шесть пунктов управления и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло 16 боестолкновений с противником, агрессор совершил 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 12 - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз атаковал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Нововасильевка, Лиман, Волчанск, Артильное и в сторону населенных пунктов Зыбино, Шевяковка, Охримовка, Гоптовка, Избицкое.

На Купянском направлении враг совершил четыре атаки в направлении населенных пунктов Куриловка и Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в украинскую оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Боровая, Ставки, Лиман, Диброва, Озерное, Шийковка, Дружелюбовка.

На Славянском направлении противник штурмовал 30 раз в сторону Рай-Александровки, Пискуновки и в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Резниковка.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили шесть атак в сторону Тихоновки и в районе Федоровки Второй и Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 33 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, Степановка, Торецкое и в направлении Вильного.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 18 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Удачное, Котлино, Гришино, Васильевка и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка, Белицкое, Мирное.

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Толстой и Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижевка, Железнодорожное, Цветковое, Чарівное, Горькое и Верхняя Терса.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили пять попыток противника продвинуться вперед в районе Щербаков, Степового, Степногорска и Плавней.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Потери российских захватчиков составили 1460 человек. Обезврежены один танк, шесть боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, одна реактивная система залпового огня, два средства ПВО, восемь наземных робототехнических комплексов, 1868 беспилотных летательных аппаратов и 339 единиц автомобильной техники врага.

114 из 137 российских дронов обезврежены над Украиной10.07.26, 08:20 • 2126 просмотров

Евгений Устименко

Война в Украине