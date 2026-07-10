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114 из 137 российских дронов обезврежены над Украиной

Киев • УНН

 • 2114 просмотра

россия атаковала Украину 137 дронами в ночь на 10 июля. Силы обороны сбили или подавили 114 беспилотников, 18 поразили цели.

114 из 137 российских дронов обезврежены над Украиной

россия ночью выпустила по Украине 137 дронов, из которых 114 сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 10 июля (с 18:00 09 июля) противник атаковал 137 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

российские войска потеряли почти полторы тысячи солдат и 1868 БПЛА за сутки - Генштаб10.07.26, 07:44 • 2648 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине