114 из 137 российских дронов обезврежены над Украиной

россия ночью выпустила по Украине 137 дронов, из которых 114 сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 10 июля (с 18:00 09 июля) противник атаковал 137 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях