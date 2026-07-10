российские войска потеряли почти полторы тысячи солдат и 1868 БПЛА за сутки - Генштаб

За сутки 9 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1460 солдат и 1868 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1416280 (+1460) человек ликвидировано

танков ‒ 12108 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 24912 (+6)

артиллерийских систем ‒ 45680 (+52)

РСЗО ‒ 1923 (+1)

средства ПВО ‒ 1481 (+2)

самолетов ‒ 437 (0)

вертолетов ‒ 353 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 400631 (+1843)

наземных робототехнических комплексов ‒ 1865 (+8)

кораблей / катеров ‒ 33 (0)

подводных лодок ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 118249 (+339)

специальная техника ‒ 4402 (0)

крылатые ракеты ‒ 4887 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Воины 37 бригады морпехов и 79 десантно-штурмовой бригады полностью очистили поселок Новохатское Донецкой области. Враг выбит с позиций, понес потери и отступил.

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