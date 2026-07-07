путин готов жертвовать десятками тысяч россиян ежемесячно ради войны - Генсек НАТО
Киев • УНН
Марк Рютте заявил, что владимир путин готов ежемесячно жертвовать десятками тысяч российских военных. Он призвал россиян задуматься перед вступлением в армию.
Президент россии владимир путин готов ежемесячно жертвовать десятками тысяч российских военных ради продолжения войны против Украины. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время совместного общения с журналистами на саммите НАТО, передает УНН.
Детали
Он обратился к гражданам россии с призывом задуматься, прежде чем вступать в ряды армии.
Если сегодня вы молодой человек в россии и думаете вступить в армию, то можете стать одним из тех 30 тысяч, которые погибнут в этом или следующем месяце. Ваш президент, владимир путин, готов жертвовать вами. Так что хорошо подумайте, прежде чем присоединяться к войску
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