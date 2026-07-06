За сутки произошло 214 боевых столкновений, враг запустил 5,7 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток произошло 214 боевых столкновений. Противник запустил 5,7 тыс. дронов и сбросил почти 180 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес один ракетный удар, применив 68 ракет, совершил 62 авиационных удара с применением 179 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 5733 дрона-камикадзе и совершил 2208 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боестолкновений с противником, два из которых до сих пор продолжаются. Противник совершил 27 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Старицы и в сторону населенных пунктов Волоховка, Избицкое, Чайковка. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении враг наступательных действий в настоящее время не проводил.

Одиннадцать попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в районах Ямполя, Надежды, Новоселовки и в сторону населенных пунктов Боровая, Ставки, Дробышево, Лиман, Озерное, Диброва. Еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении наступательных действий российских захватчиков не зафиксировано.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 25 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, и в сторону Степановки, Торецкого, Кучерова Яра и Вильного. Еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

32 атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Дорожнее, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филипп и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Васильевка, Сергеевка и Новоподгородное.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 33 оккупанта и 16 – ранено; уничтожено две единицы автомобильной техники, одну единицу специальной техники, один пункт управления БпЛА. Повреждены четыре артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники противника и 94 укрытия личного состава. Уничтожено или подавлено 239 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал в районах Александрограда, Тернового и Калиновского.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 14 вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижевка, Цветковое и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в направлении Лукьяновского и в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

За сутки оккупанты потеряли еще 1420 военных и почти 2 тысячи дронов