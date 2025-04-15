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За сутки оккупанты нанесли 517 ударов по Запорожской области: есть погибший

Киев • УНН

 • 4104 просмотра

В течение суток российские войска совершили 517 атак на 14 населенных пунктов Запорожской области, убив 63-летнего мужчину. Повреждены дома, транспорт и инфраструктура.

За сутки оккупанты нанесли 517 ударов по Запорожской области: есть погибший

В пределах суток террористические войска нанесли 517 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. К сожалению, в результате атак погиб 63-летний мужчина. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Оккупанты осуществили серию авиационных ударов по Новояковлевке, Степногорску, Гуляйполю, Железнодорожному, Степному, Щербакам, Малиновке.

Также 376 беспилотников атаковали различные места, среди которых Запорожье, Малокатериновка, Степногорск, Каменское, Гуляйполе и другие населенные пункты. В результате этих ударов повреждены жилые дома, транспорт и инфраструктура.

Кроме того противник применил реактивные системы залпового огня: восемь таких обстрелов было направлено на Степногорск, Каменское, Гуляйполе и другие населенные пункты.

Дополнительно артиллерийские удары продолжают наносить разрушения. В течение суток было выпущено 119 артиллерийских снарядов, повредивших жилые дома и другие объекты в районах Каменского, Гуляйполя, Щербаков и других.

В результате обстрелов зафиксированы многочисленные разрушения: 14 сообщений о поврежденных зданиях, квартирах, автомобилях и инфраструктурных объектах.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Запорожье раздавались взрывы.

В Запорожской области прогремели взрывы: угроза ударов авиабомбами14.04.25, 22:35 • 3340 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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