В Запорожской области прогремели взрывы: угроза ударов авиабомбами

В Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Жителей Запорожской области призывают оставаться в укрытиях. Поскольку, по предварительной информации, есть угроза ударов управляемыми авиабомбами.

Местные власти предупреждают о возможном применении авиационных средств поражения.

Населению советуют быть внимательными к сообщениям официальных источников, соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним

Воздушные Силы проинформировали об обнаружении вражеских угроз в пределах Запорожской области.

В Запорожской области прогремели взрывы: власти призывают к укрытиям