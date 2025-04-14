В Запорожской области прогремели взрывы: угроза ударов авиабомбами
Киев • УНН
В Запорожской области прогремели взрывы, местные власти предупреждают об угрозе ударов управляемыми авиабомбами. Жителей призывают находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
В Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Жителей Запорожской области призывают оставаться в укрытиях. Поскольку, по предварительной информации, есть угроза ударов управляемыми авиабомбами.
Местные власти предупреждают о возможном применении авиационных средств поражения.
Населению советуют быть внимательными к сообщениям официальных источников, соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним
Воздушные Силы проинформировали об обнаружении вражеских угроз в пределах Запорожской области.
В Запорожской области прогремели взрывы: власти призывают к укрытиям14.04.25, 05:21 • 4356 просмотров