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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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У Запорізькій області пролунали вибухи: загроза ударів авіабомбами

Київ • УНН

 • 3302 перегляди

У Запорізькій області пролунали вибухи, місцева влада попереджає про загрозу ударів керованими авіабомбами. Жителів закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

У Запорізькій області пролунали вибухи: загроза ударів авіабомбами

У Запорізькій області прогриміли вибухи. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Жителів Запорізької області закликають залишатися в укриттях. Позаяк, за попередньою інформацією, є загроза ударів керованими авіабомбами. 

Місцева влада попереджає про можливе застосування авіаційних засобів ураження.

Населенню радять бути уважними до повідомлень офіційних джерел, дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо

Повітряні Сили поінформували щодо виявлення ворожих загроз у межах Запорізької області.

У Запорізькій області пролунали вибухи: влада закликає до укриттів14.04.25, 05:21 • 4368 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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