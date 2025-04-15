За добу окупанти завдали 517 ударів по Запорізькій області: є загиблий
Київ • УНН
Протягом доби російські війська здійснили 517 атак на 14 населених пунктів Запорізької області, вбивши 63-річного чоловіка. Пошкоджено будинки, транспорт та інфраструктуру.
У межах доби терористичні війська завдали 517 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. На жаль, унаслідок атак загинув 63-річний чоловік. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Окупанти здійснили серію авіаційних ударів по Новояковлівці, Степногірську, Гуляйполю, Залізничному, Степовому, Щербаках, Малинівці.
Також 376 безпілотників атакували різні місця, серед яких Запоріжжя, Малокатеринівка, Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе та інші населені пункти. Внаслідок цих ударів пошкоджено житлові будинки, транспорт та інфраструктуру.
Крім того противник застосував реактивні системи залпового вогню: вісім таких обстрілів було спрямовано на Степногірськ, Камʼянське, Гуляйполе та інші населені пункти.
Додатково артилерійські удари продовжують завдавати руйнувань. Протягом доби було випущено 119 артилерійських снарядів, що пошкодили житлові будинки та інші об'єкти в районах Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків та інших.
У результаті обстрілів зафіксовано численні руйнування: 14 повідомлень про пошкоджені будівлі, квартири, автівки та інфраструктурні об'єкти.
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