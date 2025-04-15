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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

За добу окупанти завдали 517 ударів по Запорізькій області: є загиблий

Київ • УНН

 • 4142 перегляди

Протягом доби російські війська здійснили 517 атак на 14 населених пунктів Запорізької області, вбивши 63-річного чоловіка. Пошкоджено будинки, транспорт та інфраструктуру.

За добу окупанти завдали 517 ударів по Запорізькій області: є загиблий

У межах доби терористичні війська завдали 517 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. На жаль, унаслідок атак загинув 63-річний чоловік. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Окупанти здійснили серію авіаційних ударів по Новояковлівці, Степногірську, Гуляйполю, Залізничному, Степовому, Щербаках, Малинівці.

Також 376 безпілотників атакували різні місця, серед яких Запоріжжя, Малокатеринівка, Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе та інші населені пункти. Внаслідок цих ударів пошкоджено житлові будинки, транспорт та інфраструктуру.

Крім того противник застосував реактивні системи залпового вогню: вісім таких обстрілів було спрямовано на Степногірськ, Камʼянське, Гуляйполе та інші населені пункти.

Додатково артилерійські удари продовжують завдавати руйнувань. Протягом доби було випущено 119 артилерійських снарядів, що пошкодили житлові будинки та інші об'єкти в районах Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків та інших.

У результаті обстрілів зафіксовано численні руйнування: 14 повідомлень про пошкоджені будівлі, квартири, автівки та інфраструктурні об'єкти.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що на Запоріжжі лунали вибухи.

У Запорізькій області пролунали вибухи: загроза ударів авіабомбами14.04.25, 22:35 • 3344 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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