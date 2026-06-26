За сутки на фронте произошло 257 боев, рф нанесла более 100 авиаударов - Генштаб

На линии фронта за прошедшие сутки произошло 257 боевых столкновений. В четверг, 25 июня, российские войска нанесли один ракетный удар, применив три ракеты, и совершили 101 авиационный удар, сбросив 310 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также враг применил 9388 дронов-камикадзе и совершил 2896 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 71 – из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы, склад ГСМ, один пункт управления, один пункт управления БПЛА и еще один другой важный объект противника - сообщили в Генштабе.

Потери российских оккупантов за прошедшие сутки составили 1310 человек. По данным Генерального штаба, были уничтожены два танка, пять боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, четыре средства ПВО, один наземный робототехнический комплекс, 1778 беспилотных летательных аппаратов, 439 единиц автомобильной и девять единиц специальной техники врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боестолкновения с противником, агрессор нанес два авиационных удара с применением шести КАБ, совершил 77 обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов, в том числе пять – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Избицкое, Чайковка.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районе Песчаного и в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в украинскую оборону, атакуя в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Шийковка, Красный Став, Ставки, Дробышево, Лиман, Озерное.

На Славянском направлении противник штурмовал 23 раза вблизи Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи Малиновки.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Ивановка, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Новоподгородное.

На Александровском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак в районе Александрограда и в сторону Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 27 атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Горькое, Рождественка, Ровное, Староукраинка, Гуляйпольское, Чарівне (Чарівне).

На Ореховском направлении украинские защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районе Степного и в сторону Павловки, Щербаков.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не вел.

Три из семи российских ракет и 174 из 189 дронов обезврежены над Украиной