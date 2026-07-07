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Техника

За сутки на фронте произошло 255 боевых столкновений, враг нанес ракетный удар - Генштаб

Киев • УНН

 • 1324 просмотра

Оккупанты выпустили 71 ракету и совершили 95 авиаударов, сбросив 267 управляемых авиабомб. За прошедшие сутки враг потерял 1200 человек.

За сутки на фронте произошло 255 боевых столкновений, враг нанес ракетный удар - Генштаб

В течение минувших суток, 6 июля, на фронте произошло 255 боевых столкновений. Оккупанты нанесли один ракетный удар, применили 71 ракету, а также совершили 95 авиационных ударов, сбросив 267 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Противник применил 9556 дронов-камикадзе и совершил 3110 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 26 - из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы и восемь пунктов управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за минувшие сутки произошло десять боестолкновений с противником, россияне совершили 45 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских подразделений в районе Волчанска, Старицы и в сторону населенных пунктов Волоховка, Избицкое, Чайковка.

На Купянском направлении враг совершил одну атаку в направлении Радьковки.

На Лиманском направлении противник 24 раза пытался вклиниться в украинскую оборону, атакуя в районах Ямполя, Надежды, Новоселовки, Дерилового и в сторону населенных пунктов Боровая, Ставки, Чернещина, Дробышево, Лиман, Озерное, Диброва.

На Славянском направлении противник штурмовал 24 раза, в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении наступательных действий российских захватчиков не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 34 атаки, в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Степановки, Торецкого, Кучерова Яра, Долгой Балки, Новопавловки и Вильного.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Дорожное, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Васильевка, Новопавловка, Сергеевка и Новоподгородное.

На Александровском направлении враг пять раз атаковал в районах Александрограда, Сичневого, Тернового и Калиновского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 14 атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижевка, Цветковое и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в направлении Лукьяновского и в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Потери российских захватчиков составили 1200 человек. Также уничтожено девять танков, пять боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, пять средств ПВО, 37 ракет, 15 наземных робототехнических комплексов, 2129 беспилотных летательных аппаратов, 399 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники врага.

108 из 123 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь07.07.26, 08:44 • 1708 просмотров

Евгений Устименко

Война в Украине