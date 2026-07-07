108 из 123 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь

россия за ночь выпустила по Украине 123 дрона, 108 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 июля (с 18:00 6 июля) противник атаковал 123 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас, и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово – рф, Донецк – ВОТ, Чауда – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны. Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

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