108 из 123 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь
Киев • УНН
В ночь на 7 июля россия атаковала Украину 123 ударными БПЛА. Силы обороны сбили или подавили 108 дронов, зафиксировано попадание 12 БПЛА.
россия за ночь выпустила по Украине 123 дрона, 108 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 июля (с 18:00 6 июля) противник атаковал 123 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас, и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово – рф, Донецк – ВОТ, Чауда – ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны. Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
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