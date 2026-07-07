Россия за сутки потеряла еще 1200 военных и 37 крылатых ракет - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1200 российских военных, а также уничтожили 9 танков, 57 артиллерийских систем и 37 крылатых ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют около 1 412 250 военных. Также оккупанты потеряли 12 097 танков, 24 899 боевых бронированных машин, 45 508 артиллерийских систем, 1 917 реактивных систем залпового огня, 1 478 средств ПВО, 436 самолетов, 353 вертолета, 394 846 беспилотников оперативно-тактического уровня, 4 887 крылатых ракет, 33 корабля и катера, 2 подводные лодки, 117 085 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 1 848 наземных роботизированных комплексов и 4 394 единицы специальной техники.

В Генеральном штабе отметили, что приведенные данные являются ориентировочными и уточняются.

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