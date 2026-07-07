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Техника

РФ меняет тактику применения "Шахедов" и переходит на реактивные дроны - Defense Express

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Россия сократила количество запусков дронов в июне до 5,7 тысячи, переходя от массовых к выборочным ударам. Оккупанты применяют новые модификации "Шахедов" с mesh-модемами и системой автоматического захвата целей.

РФ меняет тактику применения "Шахедов" и переходит на реактивные дроны - Defense Express

Российские войска меняют тактику использования ударных беспилотников, постепенно переходя от массированных атак к выборочным ударам с применением реактивных "Шахедов". Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По данным издания, в июне Россия сократила количество запусков дальнобойных дронов до около 5,7 тысячи против почти 8 тысяч в мае. В частности, во время атаки в ночь на 6 июля было использовано 326 дальнобойных беспилотников, тогда как в середине мая оккупанты применили более 1,4 тысячи дронов за сутки.

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Как отметил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, это может свидетельствовать о переориентации производства.

Считаю, что сейчас происходит переориентация части производства на серийное изготовление реактивных "Шахедов". Также наблюдается переход от тактики массовых ударов к тактике выборочных ударов

- сказал он.

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По словам Бескрестнова, обычные "Шахеды" россияне активно применяют для ударов по прифронтовым городам и объектам на расстоянии 100-200 км от линии фронта. Ежедневно для таких атак используется около 200 дронов.

Специалист также отметил, что оккупанты применяют беспилотники с mesh-модемами, которые позволяют управлять ими в режиме FPV, а также модификации "Шахедов" с системой автоматического захвата целей ("Сикер"), что усложняет их подавление средствами радиоэлектронной борьбы.

Выбираются важные цели, происходит разведка объектов в несколько этапов, изучаются наши линии защиты, прощупываются коридоры в обход перехватчиков, строятся маршруты на разных высотах и скоростях

- пояснил Бескрестнов.

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