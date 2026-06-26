Освобождение Крыма уже не фантастика, а реальность - эксперт назвал август-сентябрь самым критическим для россиян

Освобождение Крыма уже не фантастика, а реальность - эксперт назвал август-сентябрь самым критическим для россиян

Освобождение Крыма уже не фантастика, а реальность - эксперт назвал август-сентябрь самым критическим для россиян

Освобождение Крыма уже не фантастика, а реальность - эксперт назвал август-сентябрь самым критическим для россиян

Рубио после жалоб москвы на несоблюдение "духа Анкориджа": на Аляске не было никакого соглашения

Рубио после жалоб москвы на несоблюдение "духа Анкориджа": на Аляске не было никакого соглашения

Рубио после жалоб москвы на несоблюдение "духа Анкориджа": на Аляске не было никакого соглашения

Рубио после жалоб москвы на несоблюдение "духа Анкориджа": на Аляске не было никакого соглашения

Эксклюзив