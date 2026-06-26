Украина получила самолеты ALTO NG - будут ли их использовать для сбития российских "Шахедов"
Киев • УНН
Воздушные силы Украины получили 10 чешских учебно-тренировочных самолетов ALTO NG. Их нельзя использовать для сбития дронов Shahed из-за отсутствия вооружения и систем обнаружения.
Воздушные силы Украины получили 10 новых учебно-тренировочных самолетов ALTO NG чешского производства. Несмотря на то, что эти самолеты способны развивать скорость, достаточную для преследования дронов-камикадзе типа Shahed, использовать их в качестве истребителей беспилотников в нынешнем виде невозможно, пишет УНН со ссылкой на Defense Express.
Детали
ALTO NG Украина получила в рамках Коалиции возможностей Воздушных сил при поддержке правительства Чехии и благотворительного фонда Dárek pro Putina. Это современные двухместные учебно-тренировочные самолеты компании Direct Fly, предназначенные для базовой и углубленной подготовки курсантов.
В Украине показали работу наземного робота Protector, который доставляет на фронт до тонны груза25.06.26, 05:16 • 4732 просмотра
Самолет оснащен цифровой кабиной, имеет хороший обзор, прост в управлении и экономичен в эксплуатации. Кроме того, он может комплектоваться парашютной системой аварийного спасения всего самолета Galaxy GRS.
Могут ли ALTO NG сбивать "Шахеды"
Как отмечают в Defense Express, максимальная скорость ALTO NG составляет около 260 км/ч, а крейсерская - 180 км/ч. Теоретически этого достаточно, чтобы догонять ударные беспилотники типа Shahed.
Fire Point ускоряет создание FREYJA - первые перехватчики могут появиться уже в этом году25.06.26, 19:14 • 10356 просмотров
Впрочем, самолет не оборудован системами обнаружения воздушных целей, не имеет оптико-локационной станции, узлов подвески вооружения и прицельного комплекса. Именно поэтому применять его для перехвата дронов в штатной конфигурации невозможно. Максимум, что допускают эксперты, - потенциальная адаптация самолета для использования зенитных дронов после существенной модернизации.
Почему эти самолеты важны для Украины
В издании подчеркивают, что главная задача ALTO NG - подготовка будущих военных летчиков. Учитывая планы Украины существенно увеличить парк современной боевой авиации, потребность в качественном обучении новых пилотов будет только расти.
Подготовка одного военного летчика длится годами и стоит миллионы долларов, поэтому появление новых учебных самолетов является важным шагом для развития Воздушных сил Украины.
Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войне25.06.26, 17:40 • 60034 просмотра