В Украине показали работу наземного робота Protector, который доставляет на фронт до тонны груза

Компания «Украинская бронетехника» опубликовала редкое видео работы наземного роботизированного комплекса Protector, который используется для логистических миссий на передовой. В настоящее время комплекс находится на вооружении 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес», сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По данным издания, во время одного из заданий Protector получил поражение осколками российского FPV-дрона, однако смог доставить груз на позиции. Возвращаясь с миссии, робот подорвался на мине и получил повреждения, которые сделали невозможной его эвакуацию.

Может перевозить почти тонну груза

В 429-й бригаде отметили, что за один рейс Protector способен доставить почти тонну груза – этого достаточно для примерно недельного обеспечения подразделения боеприпасами, продовольствием и другим имуществом. Ранее официально заявленная грузоподъемность комплекса составляла 700 кг.

Как отмечает Defense Express, преимуществом Protector также является высокая скорость – до 60 км/ч. Кроме логистических задач, платформу можно оснащать различным вооружением, в частности боевым модулем с пулеметом Browning M2, противотанковыми ракетными комплексами, а в перспективе – лазерным оружием и зенитными дронами.

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