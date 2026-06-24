Япония после испытаний в Украине развернет сеть дронов-перехватчиков против "Шахедов"
Киев • УНН
Япония планирует в 2027 году развернуть сеть дронов-перехватчиков для защиты от аналогов "Шахедов". Перед этим дроны Terra A1 и Terra A2 прошли тестирование в Украине.
Япония планирует уже в 2027 году развернуть собственную сеть дронов-перехватчиков для защиты от дальнобойных ударных беспилотников, в частности аналогов иранских «Шахедов». Перед этим японские зенитные дроны Terra A1 и Terra A2 прошли тестирование в Украине, пишет УНН со ссылкой на Defense Express.
Детали
В течение апреля-мая 2026 года японская компания Terra Drone передала Украине два типа своих беспилотников для испытаний. По данным издания, после успешных тестов государственное агентство Японии по вопросам закупок, технологий и логистики запустило проекты для ускоренного развертывания таких систем в собственных Силах самообороны.
Какие характеристики имеют японские дроны
Согласно открытым данным, дрон Terra A1, выполненный по коптерной схеме, имеет дальность полета до 18 километров, находится в воздухе до 15 минут и развивает скорость до 300 км/ч. Terra A2 является реактивным беспилотником самолетного типа со скоростью до 312 км/ч, дальностью до 75 километров и продолжительностью полета до 40 минут. Сообщается, что A1 испытывали в Черниговской области, а A2 - в Харьковской.
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В Японии новые дроны-перехватчики планируют использовать для прикрытия военных баз, радиолокационных станций, кораблей и других стратегических объектов. Одним из требований программы является использование систем, которые уже прошли испытания в других странах, что фактически делает украинский опыт важным этапом для будущего развертывания японской сети противодействия ударным БПЛА.
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