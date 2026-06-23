БпЛА "Орион", системы ПВО, газораспределительная станция: стали известны подробности ночного удара по Крыму

В ночь на 23 июня операторы Сил беспилотных систем в оперативной глубине на ВОТ Украины нанесли ряд ударов по объектам во временно оккупированном Крыму, а также на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей. Речь идет о средствах противовоздушной обороны, объектах энергетической инфраструктуры, горюче-смазочных материалах и логистическом транспорте, пишет УНН.

"москва ляжет в Крыму. Птицы СБС будут способствовать и впредь", - отметил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

Как сообщили в СБС, в результате операций:

в АР Крым операторы 1-го отдельного центра поразили три глубинных разведывательно-ударных БпЛА «Орион» в районе Керчи. Эти беспилотники используются как носители управляемых авиабомб и малогабаритных крылатых ракет;

в АР Крым операторы 1-го отдельного центра поразили нефтерезервуары на Керченской (Камыш-Бурунской) ТЭЦ;

в АР Крым операторы 1-го отдельного центра поразили ЗРПК «Панцирь-С1» в районе Багерово, пусковую установку С-300 и зенитную установку ЗУ-23 в районе Курортного, а также РЛС «Небо-У» в районе Керчи;

в АР Крым операторы 1-го отдельного центра поразили газораспределительную станцию «Симферополь» в районе Трудового;

в АР Крым операторы 427-й бригады «Рарог» совместно с 413-м отдельным полком «Рейд» поразили электроподстанцию 330/110 кВ «Западно-Крымская»;

в Донецкой области операторы 20-й бригады «К-2» поразили учебный полигон подготовки операторов БпЛА противника в районе Дебальцево и цистерну с горюче-смазочными материалами в районе Горловки;

в Запорожской области операторы 412-й бригады Nemesis поразили логистический транспорт противника в районе Приазовского;

на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей операторы отряда «13» 414-й бригады «Птицы Мадьяра», 20-й бригады «К-2», 412-й бригады Nemesis и 1-го отдельного центра поразили транспорт и топливозаправщики противника.

"Системное поражение средств ПВО, ударных беспилотников, энергетической инфраструктуры и логистики снижает способность противника поддерживать боевые действия и обеспечивать свои группировки на временно оккупированных территориях", - добавили в СБС.

Стоит отметить, что часть ударов была нанесена с помощью ударных беспилотников FP производства компании Fire Point. Об этом свидетельствует характерное зеленое сердце на видео ударов, которое компания использует вместо прицела.

"Очередная блестящая работа Сил беспилотных систем. Этой ночью дронами FP-2 поражены три глубинных разведывательно-ударных БпЛА "Орион" в Крыму, нефтерезервуары на Керченской ТЭЦ, ЗРПК "Панцирь-С1", пусковую установку С-300, ЗУ-23, РЛС "Небо-У", газораспределительную станцию "Симферополь", электроподстанцию "Западно-Крымская" и учебный полигон операторов БпЛА. Благодарим СБС за плодотворное сотрудничество", – сообщил сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман.

Напомним

Президент Зеленский анонсировал наращивание интенсивности и дальности ударов в ответ по территории рф. Модернизированные дальнобойные дроны FP-2 смогут преодолевать расстояние более 3000 километров.