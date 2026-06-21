За сутки на фронте произошло 213 боев - больше всего атак на Покровском направлении
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте произошло 213 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 33 атаки.
В течение прошедших суток на фронте зафиксировали 213 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 33 атаки противника. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 21 июня, передает УНН.
Детали
По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет, а также 85 авиационных ударов. Российские войска сбросили 267 управляемых авиационных бомб, применили 10 489 дронов-камикадзе и осуществили 3030 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.
На Сумщине от ударов с воздуха пострадали районы населенных пунктов Толстодубово и Сумы.
В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 18 районов сосредоточения живой силы противника и одну артиллерийскую систему.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг за прошедшие сутки штурмовых действий не проводил. В то же время российские войска нанесли один авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб, осуществили 78 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе дважды применили реактивные системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили десять атак противника в районах Вильчи, Старицы, Избицкого и Зыбиного.
На Купянском направлении враг трижды атаковал в сторону Кившаровки, Купянска-Узлового и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении оккупанты 21 раз пытались вклиниться в украинскую оборону. Бои продолжались в районах Дружелюбовки, Ямполя, Шийковки, Ольговки, Новоселовки, Дробышевого, Дерилового и Лимана.
На Славянском направлении противник осуществил 14 атак в сторону Пискуновки, Кривой Луки, Калеников, Закитного и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении российские войска провели один штурм в районе Тихоновки.
На Константиновском направлении враг осуществил 11 атак в районах Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Константиновки и Русиного Яра.
Наибольшее количество боевых столкновений зафиксировали на Покровском направлении. Там украинские защитники остановили 33 атаки противника. Враг пытался продвигаться в районах Новониколаевки, Гришиного, Белицкого, Кучерового Яра, Шахового, Новопавловки, Филии, Вильного, Новоалександровки, Шевченко, Котлиного, Удачного, Торецкого, Дорожного, Родинского, Новогришиного, Гулевого, Мирного и Сергеевки.
На Александровском направлении захватчики дважды пытались продвинуться в районах Поддубного и Тернового.
На Гуляйпольском направлении оккупанты 23 раза атаковали позиции украинских войск в районах Цветкового, Верхней Терсы, Новоселовки, Доброполья, Рыбного, Гуляйпольского, Железнодорожного, Горького, Воздвижевки, Оленоконстантиновки и Чарівного.
На Ореховском направлении Силы обороны остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах Каменского и Степногорска.
На Приднепровском направлении активных действий враг не проводил.
В Генштабе подчеркнули, что украинские защитники продолжают системно уничтожать противника и оказывают сопротивление на всех участках фронта.
Силы ПВО сбили 96 дронов во время ночной атаки рф 21 июня, есть попадания ракет21.06.26, 09:40 • 1336 просмотров