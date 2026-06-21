За сутки на фронте произошло 213 боев - больше всего атак на Покровском направлении

В течение прошедших суток на фронте зафиксировали 213 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 33 атаки противника. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 21 июня, передает УНН.

Детали

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет, а также 85 авиационных ударов. Российские войска сбросили 267 управляемых авиационных бомб, применили 10 489 дронов-камикадзе и осуществили 3030 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

На Сумщине от ударов с воздуха пострадали районы населенных пунктов Толстодубово и Сумы.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 18 районов сосредоточения живой силы противника и одну артиллерийскую систему.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг за прошедшие сутки штурмовых действий не проводил. В то же время российские войска нанесли один авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб, осуществили 78 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе дважды применили реактивные системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили десять атак противника в районах Вильчи, Старицы, Избицкого и Зыбиного.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в сторону Кившаровки, Купянска-Узлового и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении оккупанты 21 раз пытались вклиниться в украинскую оборону. Бои продолжались в районах Дружелюбовки, Ямполя, Шийковки, Ольговки, Новоселовки, Дробышевого, Дерилового и Лимана.

На Славянском направлении противник осуществил 14 атак в сторону Пискуновки, Кривой Луки, Калеников, Закитного и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские войска провели один штурм в районе Тихоновки.

На Константиновском направлении враг осуществил 11 атак в районах Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Константиновки и Русиного Яра.

Наибольшее количество боевых столкновений зафиксировали на Покровском направлении. Там украинские защитники остановили 33 атаки противника. Враг пытался продвигаться в районах Новониколаевки, Гришиного, Белицкого, Кучерового Яра, Шахового, Новопавловки, Филии, Вильного, Новоалександровки, Шевченко, Котлиного, Удачного, Торецкого, Дорожного, Родинского, Новогришиного, Гулевого, Мирного и Сергеевки.

На Александровском направлении захватчики дважды пытались продвинуться в районах Поддубного и Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 23 раза атаковали позиции украинских войск в районах Цветкового, Верхней Терсы, Новоселовки, Доброполья, Рыбного, Гуляйпольского, Железнодорожного, Горького, Воздвижевки, Оленоконстантиновки и Чарівного.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах Каменского и Степногорска.

На Приднепровском направлении активных действий враг не проводил.

В Генштабе подчеркнули, что украинские защитники продолжают системно уничтожать противника и оказывают сопротивление на всех участках фронта.

Силы ПВО сбили 96 дронов во время ночной атаки рф 21 июня, есть попадания ракет