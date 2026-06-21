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За сутки на фронте произошло 213 боев - больше всего атак на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 844 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 213 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 33 атаки.

За сутки на фронте произошло 213 боев - больше всего атак на Покровском направлении

В течение прошедших суток на фронте зафиксировали 213 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 33 атаки противника. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 21 июня, передает УНН.

Детали

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет, а также 85 авиационных ударов. Российские войска сбросили 267 управляемых авиационных бомб, применили 10 489 дронов-камикадзе и осуществили 3030 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

На Сумщине от ударов с воздуха пострадали районы населенных пунктов Толстодубово и Сумы.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 18 районов сосредоточения живой силы противника и одну артиллерийскую систему.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг за прошедшие сутки штурмовых действий не проводил. В то же время российские войска нанесли один авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб, осуществили 78 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе дважды применили реактивные системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили десять атак противника в районах Вильчи, Старицы, Избицкого и Зыбиного.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в сторону Кившаровки, Купянска-Узлового и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении оккупанты 21 раз пытались вклиниться в украинскую оборону. Бои продолжались в районах Дружелюбовки, Ямполя, Шийковки, Ольговки, Новоселовки, Дробышевого, Дерилового и Лимана.

На Славянском направлении противник осуществил 14 атак в сторону Пискуновки, Кривой Луки, Калеников, Закитного и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские войска провели один штурм в районе Тихоновки.

На Константиновском направлении враг осуществил 11 атак в районах Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Константиновки и Русиного Яра.

Наибольшее количество боевых столкновений зафиксировали на Покровском направлении. Там украинские защитники остановили 33 атаки противника. Враг пытался продвигаться в районах Новониколаевки, Гришиного, Белицкого, Кучерового Яра, Шахового, Новопавловки, Филии, Вильного, Новоалександровки, Шевченко, Котлиного, Удачного, Торецкого, Дорожного, Родинского, Новогришиного, Гулевого, Мирного и Сергеевки.

На Александровском направлении захватчики дважды пытались продвинуться в районах Поддубного и Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 23 раза атаковали позиции украинских войск в районах Цветкового, Верхней Терсы, Новоселовки, Доброполья, Рыбного, Гуляйпольского, Железнодорожного, Горького, Воздвижевки, Оленоконстантиновки и Чарівного.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах Каменского и Степногорска.

На Приднепровском направлении активных действий враг не проводил. 

В Генштабе подчеркнули, что украинские защитники продолжают системно уничтожать противника и оказывают сопротивление на всех участках фронта.

Силы ПВО сбили 96 дронов во время ночной атаки рф 21 июня, есть попадания ракет21.06.26, 09:40 • 1336 просмотров

Александра Василенко

Война в Украине