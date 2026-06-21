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Силы ПВО сбили 96 дронов во время ночной атаки рф 21 июня, есть попадания ракет

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

россия атаковала Украину ракетами и 105 БПЛА. Силы обороны сбили 96 дронов, зафиксированы попадания баллистических ракет.

Силы ПВО сбили 96 дронов во время ночной атаки рф 21 июня, есть попадания ракет

В ночь на 21 июня российские войска атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 2 аэрбаллистическими ракетами "Кинжал" и 105 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

Враг атаковал из воронежской, рязанской, ростовской областей и оккупированного Крыма. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Было сбито или подавлено 96 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны. Зафиксировано попадание баллистических ракет и 6 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

Информация по двум аэрбаллистическим ракетам уточняется

- заявили военные.

Напомним

Ночью 21 июня российские войска атаковали Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую, Полтавскую и Одесскую области. В результате ударов оккупантов есть погибшие и пострадавшие.

Также УНН сообщал, что в ночь на 21 июня оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели в Керчи и Евпатории.

Евгений Устименко

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