Силы ПВО сбили 96 дронов во время ночной атаки рф 21 июня, есть попадания ракет

В ночь на 21 июня российские войска атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 2 аэрбаллистическими ракетами "Кинжал" и 105 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

Враг атаковал из воронежской, рязанской, ростовской областей и оккупированного Крыма. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Было сбито или подавлено 96 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны. Зафиксировано попадание баллистических ракет и 6 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

Информация по двум аэрбаллистическим ракетам уточняется - заявили военные.

Напомним

Ночью 21 июня российские войска атаковали Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую, Полтавскую и Одесскую области. В результате ударов оккупантов есть погибшие и пострадавшие.

Также УНН сообщал, что в ночь на 21 июня оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели в Керчи и Евпатории.