JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать все
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подряд
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на Пасху
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Как выбрать безопасную стоматологию для лечения ребенка под седацией – советы эксперта
Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля
Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
За сутки 26 марта на фронте произошло 150 боев, враг выпустил более 9000 дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 226 просмотра

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 150 столкновений и более 9 тысяч атак дронами. Силы обороны уничтожили 1000 захватчиков и более 2200 беспилотников врага.

За сутки 26 марта на фронте произошло 150 боев, враг выпустил более 9000 дронов - Генштаб

За прошедшие сутки, 26 марта, на фронте произошло 150 боевых столкновений. Вчера противник нанес 68 авиационных ударов, сбросив 227 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также враг применил 9190 дронов-камикадзе и совершил 3906 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня.

Были нанесены авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Коренек Сумской области; Писанки, Васильевка Днепропетровской области; Верхняя Терса, Долинка, Любицкое, Новосолошино, Веселянка, Гуляйпольское, Железнодорожное, Шевченковское и Преображенка Запорожской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники и один другой важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 69 обстрелов, из которых один – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Старица и Зыбино.

На Купянском направлении агрессор один раз атаковал вблизи населенного пункта Новоосиново.

На Лиманском направлении противник атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Рай-Александровки и Резниковки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Берестка, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новоподгородное, Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное, Покровск, Молодецкое в направлении населенных пунктов Анновка, Новый Донбасс, Кучеров Яр и Светлое.

На Александровском направлении противник десять раз атаковал в районах Александрограда, Вишневого и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Мирного и Святопетровки.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал в районах Токмачки, Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Общие потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1000 человек. Также враг потерял один танк, девять боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 2222 беспилотных летательных аппарата, 217 единиц автомобильной техники.

В ночь на 27 марта россияне выпустили по Украине 102 дрона, из них 93 сбиты или подавлены.

