За сутки 26 марта на фронте произошло 150 боев, враг выпустил более 9000 дронов - Генштаб

За прошедшие сутки, 26 марта, на фронте произошло 150 боевых столкновений. Вчера противник нанес 68 авиационных ударов, сбросив 227 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Также враг применил 9190 дронов-камикадзе и совершил 3906 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня.

Были нанесены авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Коренек Сумской области; Писанки, Васильевка Днепропетровской области; Верхняя Терса, Долинка, Любицкое, Новосолошино, Веселянка, Гуляйпольское, Железнодорожное, Шевченковское и Преображенка Запорожской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники и один другой важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 69 обстрелов, из которых один – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Старица и Зыбино.

На Купянском направлении агрессор один раз атаковал вблизи населенного пункта Новоосиново.

На Лиманском направлении противник атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Рай-Александровки и Резниковки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Берестка, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новоподгородное, Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное, Покровск, Молодецкое в направлении населенных пунктов Анновка, Новый Донбасс, Кучеров Яр и Светлое.

На Александровском направлении противник десять раз атаковал в районах Александрограда, Вишневого и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Мирного и Святопетровки.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал в районах Токмачки, Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Общие потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1000 человек. Также враг потерял один танк, девять боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 2222 беспилотных летательных аппарата, 217 единиц автомобильной техники.

В ночь на 27 марта россияне выпустили по Украине 102 дрона, из них 93 сбиты или подавлены.