За добу 26 березня на фронті сталось 150 боїв, ворог випустив понад 9000 дронів - Генштаб

$43.880.0150.850.04
ukenru
Ексклюзив
05:31 • 10322 перегляди
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати все
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 25980 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль
26 березня, 18:28 • 36631 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на Великдень
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 35502 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Ексклюзив
26 березня, 17:53 • 30503 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 56956 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 14:41 • 37389 перегляди
Як обрати безпечну стоматологію для лікування дитини під седацією - поради від експерта
Ексклюзив
26 березня, 12:59 • 26573 перегляди
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
26 березня, 09:53 • 32510 перегляди
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
25 березня, 18:28 • 47389 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
0м/с
83%
746мм
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Музикант
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Франція
Польща
Реклама
За добу 26 березня на фронті сталось 150 боїв, ворог випустив понад 9000 дронів - Генштаб

Київ • УНН

 • 100 перегляди

За минулу добу на фронті зафіксовано 150 зіткнень та понад 9 тисяч атак дронами. Сили оборони знищили 1000 загарбників та понад 2200 безпілотників ворога.

Минулої доби, 26 березня, на фронті відбулось 150 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 68 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також ворог застосував 9190 дронів-камікадзе та здійснив 3906 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 98 - із реактивних систем залпового вогню.

Було завдано авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Кореньок Сумської області; Писанці, Василівка Дніпропетровської області; Верхня Терса, Долинка, Любицьке, Новосолошине, Веселянка, Гуляйпільське, Залізничне, Шевченківське та Преображенка Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу й техніки та один інший важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 69 обстрілів, з яких один - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Стариця та Зибине.

На Куп’янському напрямку агресор один раз атакував поблизу населеного пункту Новоосинове.

На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Новопідгородне, Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне, Покровськ, Молодецьке у напрямку населених пунктів Ганнівка, Новий Донбас, Кучерів Яр та Світле.

На Олександрівському напрямку противник десять разів атакував у районах Олександрограда, Вишневого та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного та Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку противник тричі атакував у районах Токмачки, Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загальні втрати російських загарбників минулої доби склали 1000 осіб. Також ворог втратив один танк, дев’ять бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 2222 безпілотні літальні апарати, 217 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо

У ніч на 27 березня, росіяни випустили по Україні 102 дрони, з них 93 збито або придушено.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Безпілотний літальний апарат