За добу 26 березня на фронті сталось 150 боїв, ворог випустив понад 9000 дронів - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу на фронті зафіксовано 150 зіткнень та понад 9 тисяч атак дронами. Сили оборони знищили 1000 загарбників та понад 2200 безпілотників ворога.
Минулої доби, 26 березня, на фронті відбулось 150 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 68 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Також ворог застосував 9190 дронів-камікадзе та здійснив 3906 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 98 - із реактивних систем залпового вогню.
Було завдано авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Кореньок Сумської області; Писанці, Василівка Дніпропетровської області; Верхня Терса, Долинка, Любицьке, Новосолошине, Веселянка, Гуляйпільське, Залізничне, Шевченківське та Преображенка Запорізької області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу й техніки та один інший важливий об’єкт ворога.
На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 69 обстрілів, з яких один - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Стариця та Зибине.
На Куп’янському напрямку агресор один раз атакував поблизу населеного пункту Новоосинове.
На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман.
На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Рай-Олександрівки та Різниківки.
На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Новопідгородне, Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне, Покровськ, Молодецьке у напрямку населених пунктів Ганнівка, Новий Донбас, Кучерів Яр та Світле.
На Олександрівському напрямку противник десять разів атакував у районах Олександрограда, Вишневого та Красногірського.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного та Святопетрівки.
На Оріхівському напрямку противник тричі атакував у районах Токмачки, Степового та Щербаків.
На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Загальні втрати російських загарбників минулої доби склали 1000 осіб. Також ворог втратив один танк, дев’ять бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 2222 безпілотні літальні апарати, 217 одиниць автомобільної техніки.
Нагадаємо
У ніч на 27 березня, росіяни випустили по Україні 102 дрони, з них 93 збито або придушено.