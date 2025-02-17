За столом переговоров будут те, кто готовы взять на себя ответственность: Зеленский об участии Китая в мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил участие Китая в мирных переговорах, но за столом переговоров будут сидеть те, кто готовы взять на себя ответственность как гарантий безопасности, так и остановки российского диктатора Владимира Путина, так и инвестирования в восстановление Украины. Об этом Зеленский заявил журналистам во время официального визита в ОАЭ, передает корреспондент УНН.

Что касается Китая. Смотрите, мы же всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готовы взять на себя ответственность как гарантий безопасности, так и помощи, так и остановки путина, так и инвестирования в восстановление Украины - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине важно говорить и привлекать Китай к переговорам, а также способствовать давлению на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он закончил войну.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности и призвал Пекин к обсуждению формулы мира, а также пригласил китайского коллегу посетить Киев.