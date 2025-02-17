За столом перемовин будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність: Зеленський про участь Китаю у мирних переговорах

Президент України Володимир Зеленський не виключив участь Китаю у мирних перемовинах, але за столом переговорів будуть сидіти ті, хто готові взяти на себе відповідальність як гарантій безпеки, так і зупинення російського диктатора володимира путіна, так і інвестування у відновлення України. Про це Зеленський заявив журналістам під час офіційного візиту до ОАЕ, передає кореспондент УНН.

Щодо Китаю. Дивіться, ми ж завжди говорили, що ми готові мати присутність серйозних гравців. Але за столом перемовин в цей момент будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність як гарантій безпеки, так і допомоги, так і зупинення путіна, так і інвестування у відновлення України