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За столом перемовин будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність: Зеленський про участь Китаю у мирних переговорах

Київ • УНН

 • 28721 перегляди

Президент України заявив про готовність залучити Китай до мирних переговорів за певних умов. Серед них - готовність взяти відповідальність за гарантії безпеки, зупинення Путіна та інвестування у відновлення України.

Президент України Володимир Зеленський не виключив участь Китаю у мирних перемовинах, але за столом переговорів будуть сидіти ті, хто готові взяти на себе відповідальність як гарантій безпеки, так і зупинення російського диктатора володимира путіна, так і інвестування у відновлення України. Про це Зеленський заявив журналістам під час офіційного візиту до ОАЕ, передає кореспондент УНН.

Щодо Китаю. Дивіться, ми ж завжди говорили, що ми готові мати присутність серйозних гравців. Але за столом перемовин в цей момент будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність як гарантій безпеки, так і допомоги, так і зупинення путіна, так і інвестування у відновлення України

- сказав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні важливо говорити і залучати Китай до переговорів, а також сприяти тиску на російського диктатора володимира путіна, щоб він закінчив війну.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з головою МЗС Китаю Ван Ї на полях Мюнхенської конференції з безпеки і закликав Пекін до обговорення формули миру, а також запросив китайського колегу відвідати Київ.

Павло Башинський

Павло Башинський

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