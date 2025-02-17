За столом перемовин будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність: Зеленський про участь Китаю у мирних переговорах
Київ • УНН
Президент України заявив про готовність залучити Китай до мирних переговорів за певних умов. Серед них - готовність взяти відповідальність за гарантії безпеки, зупинення Путіна та інвестування у відновлення України.
Президент України Володимир Зеленський не виключив участь Китаю у мирних перемовинах, але за столом переговорів будуть сидіти ті, хто готові взяти на себе відповідальність як гарантій безпеки, так і зупинення російського диктатора володимира путіна, так і інвестування у відновлення України. Про це Зеленський заявив журналістам під час офіційного візиту до ОАЕ, передає кореспондент УНН.
Щодо Китаю. Дивіться, ми ж завжди говорили, що ми готові мати присутність серйозних гравців. Але за столом перемовин в цей момент будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність як гарантій безпеки, так і допомоги, так і зупинення путіна, так і інвестування у відновлення України
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні важливо говорити і залучати Китай до переговорів, а також сприяти тиску на російського диктатора володимира путіна, щоб він закінчив війну.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з головою МЗС Китаю Ван Ї на полях Мюнхенської конференції з безпеки і закликав Пекін до обговорення формули миру, а також запросив китайського колегу відвідати Київ.