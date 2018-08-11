Из-за смертельного ДТП на Запорожье водителю "КамАЗа" объявили подозрение

"Ему объявлено подозрение по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", - сказала пресс-секретарь полиции Запорожской области.

Также, по ее словам, сегодня в одном из судов Запорожья планируется избрать водителю грузовика меру пресечения.

Напомним, 10 августа 2018 года на трассе "Харьков-Севастополь" в Запорожской области произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых пятеро детей. Еще 12 человек получили травмы.

Вчера вечером правоохранители задержали водителя "КамАЗа".