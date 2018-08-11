За смертельну ДТП на Запоріжжі водію "КамАЗу" оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Водію, який був за кермом вантажного автомобіля "КамАЗ", що зіткнувся з мікроавтобусом у Запорізькій області, внаслідок чого загинуло шестеро людей, повідомили про підозру. Про це розповіла УНН речниця ГУ НП у Запорізькій області Катерина Людвік.
"Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ", - сказала речниця поліції Запорізької області.
Також, за її словами, сьогодні в одному з судів Запоріжжя планується обирати водію вантажівки запобіжний захід.
Нагадаємо, 10 серпня 2018 року на трасі "Харків-Севастополь" у Запорізькій області сталося зіткнення вантажного автомобіля "КамАЗ" з мікроавтобусом. У результаті ДТП загинуло шестеро людей, серед яких п’ятеро дітей. Ще 12 осіб отримали травми.
Вчора ввечері правоохоронці затримали водія "КамАЗу".