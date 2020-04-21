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За растрату средств на ремонт столичных домов будут судить служащего коммунального предприятия

За растрату средств на ремонт столичных домов будут судить служащего коммунального предприятия

Киев  •  УНН

 • 11643 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт против служащего КП “Киевжилспецэксплуатации”, которого подозревают в растрате средств, выделенных на ремонт столичных домов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

“Киевской местной прокуратурой № 1 направлено в суд обвинительный акт в отношении служащего КП „Киевжилспецэксплуатация“, преступная деятельность которого нанесла столичному бюджету убытков”, — говорится в сообщении.

Указано, что согласно материалам следствия, в 2018 году ведущий инженер отдела технического надзора коммунального предприятия, действуя в интересах подрядной организации подписал акты приемки выполненных работ, хотя понимал, что капитальный ремонт в жилых домах Голосеевского района Киева выполнен некачественно и не полностью.

“В результате таких действий бюджет столицы был нанесен ущерб на сумму более 170 тыс. грн”, — указано в сообщении.

В ходе досудебного расследования злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. Ч. 2, 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (пособничество в растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно и внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекших тяжкие последствия).

“Сейчас обвинительный акт в отношении служащего коммунального предприятия направлено в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Житомирской области мэра города подозревают в растрате госсредств, выделенных на ремонт дорог.

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