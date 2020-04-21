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За розтрату коштів на ремонт столичних будинків судитимуть службовця комунального підприємства

За розтрату коштів на ремонт столичних будинків судитимуть службовця комунального підприємства

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти службовця КП “Київжитлоспецексплуатації”, якого підозрюють в розтраті коштів, виділених на ремонт столичних будинків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою № 1 скеровано до суду обвинувальний акт відносно службовця КП „Київжитлоспецексплуатація“, злочинна діяльність якого завдала столичному бюджету збитків”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що згідно з матеріалами слідства, у 2018 році провідний інженер відділу технічного нагляду комунального підприємства, діючи в інтересах підрядної організації підписав акти приймання виконаних робіт, хоча усвідомлював, що капітальний ремонт в житлових будинках Голосіївського району Києва виконаний неякісно та не повністю.

“Внаслідок таких дій бюджету столиці було завдано збитків на суму понад 170 тис. грн”, — вказано у повідомленні.

У ході досудового розслідування зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. ч. 2, 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (пособництво у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які спричинили тяжкі наслідки).

“Наразі обвинувальний акт відносно службовця комунального підприємства скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, на Житомирщині мера міста підозрюють у розтраті держкоштів, виділених на ремонт доріг.

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