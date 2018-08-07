За расстрел двух обидчиков мужчина проведет 14 лет за решеткой

“За совершение указанных преступлений суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы, которое последний обжаловал в Апелляционном суде Днепропетровской области. Однако благодаря стороне обвинения, которое поддерживалось прокуратурой Днепропетровской области, его вина полностью доказана. Суд поддержал позицию прокуратуры и оставил приговор суда первой инстанции без изменений”, - говорится в сообщении.

Установлено, что в декабре 2015 года возле продуктового магазина в городе Павлограде между тремя мужчинами возникла словесная перепалка, в результате которого двое из них, применяя насилие, завладели мобильным телефоном своего оппонента и избили последнего.

Возмущенный мужчина вернулся домой, взял охотничье огнестрельное оружие, пришел на кладбище, у которого находились его обидчики, и произвел два выстрела, вызвав у одного из них смертельное ранение, а у другого — тяжкое телесное повреждение.

В результате Апелляционный суд Днепропетровской области оставил без изменений приговор Павлоградского горрайонного суда, которым местный житель признан виновным в совершении умышленного убийства и законченного покушения на убийство (ч.1 ст.115 и ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 УК Украины ).

Напомним, киевскую мстительницу могут посадить на 6 лет в тюрьму.