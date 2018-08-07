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За розстріл двох кривдників чоловік проведе 14 років за ґратами

За розстріл двох кривдників чоловік проведе 14 років за ґратами

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Мешканець м. Павлоград проведе 14 років за ґратами за вбивство кривдників через помсту. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН. 

“За скоєння вказаних злочинів суд першої призначив чоловікові покарання у вигляді 14 років позбавлення волі, яке останній оскаржив до Апеляційного суду Дніпропетровської області. Проте обвинуваченням, яке підтримувалось прокуратурою Дніпропетровської, його вину повністю доведено. Суд підтримав позицію прокуратури та залишив вирок суду першої інстанції без змін”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що у грудні 2015 року біля продуктового магазину у місті Павлограді між трьома чоловіками виник словесний конфлікт, у результаті якого двоє з них, застосовуючи насильство, заволоділи мобільним телефоном свого опонента та побили останнього.

Обурений чоловік повернувся додому, взяв мисливську вогнепальну зброю, прийшов до кладовища, біля якого знаходились його кривдники, та здійснив два постріли, спричинивши одному з них смертельне поранення, а іншому — тяжке тілесне ушкодження.

У результаті Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив без змін вирок Павлоградського міськрайонного суду, яким місцевого мешканця визнано винним у вчиненні умисного вбивства та закінченого замаху на вбивство (ч.1 ст.115 та ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 КК України).

Нагадаємо, київську месницю можуть запроторити на 6 років до в’язниці.

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