За растление 11-летней житель Тернопольской области отсидит шесть лет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Тернопольской области мужчину, который растлил 11-летнюю девочку, приговорили к шести годам заключения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.
Установлено, что в июне 2016 года, житель одного из сел Теребовлянского района, находясь в гостях у товарища и находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставшись наедине с его одиннадцатилетней дочерью, совершил в отношении нее развратные действия. Ребенок рассказал о том, что с ней случилось подружке, а она - родителям потерпевшей, которые обратились в милицию с заявлением о преступлении.
Суд поддержал позицию прокурора и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы обвиняемому в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних, совершенное в отношении малолетнего) УК Украины.
Как сообщал УНН, жителя Киевской области судить за растление малолетних дочерей.