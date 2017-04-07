За растление 11-летней житель Тернопольской области отсидит шесть лет

Установлено, что в июне 2016 года, житель одного из сел Теребовлянского района, находясь в гостях у товарища и находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставшись наедине с его одиннадцатилетней дочерью, совершил в отношении нее развратные действия. Ребенок рассказал о том, что с ней случилось подружке, а она - родителям потерпевшей, которые обратились в милицию с заявлением о преступлении.

Суд поддержал позицию прокурора и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы обвиняемому в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних, совершенное в отношении малолетнего) УК Украины.

Как сообщал УНН, жителя Киевской области судить за растление малолетних дочерей.