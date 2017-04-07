За розбещення 11-річної житель Тернопільщини відсидить шість років

Встановлено, що у червні 2016 року, житель одного із сіл Теребовлянського району, гостюючи у товариша та перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, залишившись наодинці із його одинадцятилітньою дочкою, вчинив щодо неї розпусні дії. Дитина розповіла про те, що з нею трапилось подружці, а вона - батькам потерпілої, які звернулись до правоохоронців із заявою про злочин.

Суд підтримав позицію прокурора і призначив покарання у виді шести років позбавлення волі обвинуваченому у вчиненні кримінального правопорушення, за ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх, вчинене щодо малолітньої особи) КК України.

Як повідомляв УНН, жителя Київщини судитимуть за розбещення малолітніх дочок.