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За годы независимости в Украине почти 1700 правоохранителей погибли за суверенитет государства

За годы независимости в Украине почти 1700 правоохранителей погибли за суверенитет государства

Киев  •  УНН

 • 44147 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. За 30 лет Независимости Украины 1698 правоохранителей положили свою жизнь за целостность и суверенитет Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время награждения сотрудников системы МВД.

Детали

Сегодня, 9 сентября, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский наградил 71 сотрудника системы МВД орденами, медалями, ведомственными знаками отличия, а также правоохранителям присвоены почетные звания.

Глава МВД поздравил присутствующих работников с наградами и поблагодарил за службу.

«Сегодня мы имеем уникальную возможность, в 30-ю годовщину Независимости Украины, поздравить и отметить лучших представителей системы внутренних дел, должным образом защищающих свободу и безопасность в нашем государстве. Нам всем известно, что вы работаете не для признания и наград. Спасенные жизни и здоровья людей - это первое и самое главное, что дает вам сил и вдохновения в вашей работе», - сказал министр.

Денис Монастырский отметил, что, к сожалению, за 30 лет независимости Украины система МВД большие потери - 1698 правоохранителей положили свою жизнь за целостность и суверенитет Украины. Присутствующие почтили погибших минутой молчания.

«Сегодня здесь собрались опытные сотрудники МВД, которые присягнули на верность Украине и выполнили свой долг перед народом. Вы взяли большую ответственность за служение перед Родиной. Знаю о каждой истории героизма, профессионализма и преданности. Это и спасенные жизни людей. Вы не боялись заходить в горящие помещения. Вы спасали людей на воде, в воздухе и на земле. За это вам уважение всего украинского народа, чиновников, депутатов и людей, которые находятся здесь. Вы действительно доказываете, что Министерство внутренних дел - это министерство безопасности каждого гражданина Украины. Своим ежедневным трудом вы меняете нашу жизнь к лучшему», - подчеркнул глава МВД.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко поздравил правоохранителей с наградами и поблагодарил руководство государства, министра внутренних дел Дениса Монастырского за оценку совместной работы всех подразделений Министерства внутренних дел.

В свою очередь председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин напомнил, что Украина платит очень высокую цену в войне, которую развязала Российская Федерация. Он сообщил, что в Украине более полутора миллиона временно перемещенных лиц, сотни тысяч гектаров земли, засеянной взрывоопасными предметами, и десятки тысяч погибших и раненых.

«Не менее важными в этой ситуации на ряду с внешними угрозами являются и внутренние вызовы, с которыми вы боретесь каждый день. Вы те, кто первыми вступаете в борьбу с организованной преступностью, ликвидацией чрезвычайных ситуаций и пожаров, охраняете границу и тому подобное. От себя лично и коллектива спасателей хочу выразить слова благодарности за вашу работу, потому что такие люди, как вы ускоряют нашу победу и приумножают достижения нашей страны», - отметил Николай Чечеткин.

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