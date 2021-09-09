За роки незалежності в Україні майже 1700 правоохоронців загинули за суверенітет держави

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Сьогодні, 9 вересня, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський нагородив 71 працівника системи МВС орденами, медалями, відомчими відзнаками, а також правоохоронцям присвоєно почесні звання.

Очільник МВС привітав присутніх працівників із нагородами та подякував за службу.

«Cьогодні ми маємо унікальну можливість, в 30-ту річницю Незалежності України, привітати та відзначити найкращих представників системи внутрішніх справ, які належним чином захищають свободу та безпеку в нашій державі. Нам всім відомо, що ви працюєте не для визнання та нагород. Врятовані життя та здоров’я людей – це перше і найголовніше, що дає вам сил і наснаги у вашій роботі», - сказав міністр.

Денис Монастирський зазначив, що, на жаль, за 30 років Незалежності України система МВС має великі втрати - 1698 правоохоронців поклали своє життя за цілісність та суверенітет України. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.

«Сьогодні тут зібралися досвідчені працівники МВС, які присягнули на вірність України і виконали свій обов’язок перед народом. Ви взяли велику відповідальність за служіння перед Батьківщиною. Знаю про кожну історію героїзму, професіоналізму та відданості. Це і врятовані життя людей. Ви не боялися заходити в задимлені приміщення, що горять. Ви рятували людей на воді, в повітрі і на землі. За це вам шана всього українського народу, урядовців, депутатів і людей, які знаходяться тут. Ви дійсно доводите, що Міністерство внутрішніх справ – це міністерство безпеки кожного громадянина України. Своєю щоденною працею ви змінюєте наше життя на краще», - наголосив очільник МВС.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко привітав правоохоронців з нагородами та подякував керівництву держави, міністру внутрішніх справ Денису Монастирському за оцінку спільної роботи всіх підрозділів Міністерства внутрішніх справ.

Своєю чергою голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін нагадав, що Україна платить дуже високу ціну у війні, яку розв'язала Російська Федерація. Він повідомив, що в Україні понад півтора мільйона тимчасово переміщених осіб, сотні тисяч гектарів землі, засіяної вибухонебезпечними предметами, та десятки тисяч загиблих і поранених.

«Не менш важливими в цій ситуації поряд і зовнішніми загрозами є і внутрішні виклики, з якими ви боретесь щодня. Ви ті, хто першими вступаєте в боротьбу з організованою злочинністю, ліквідацією надзвичайних ситуацій і пожеж, охороняєте кордон тощо. Від себе особисто і колективу рятувальників хочу висловити слова вдячності за вашу роботу, тому що такі люди, як ви прискорюють нашу перемогу та примножують здобутки нашої країни», - зазначив Микола Чечоткін.