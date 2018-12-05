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За год "евробляхы" более 11000 раз попадали в ДТП

Киев • УНН

 • 21907 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. С начала года в Украине произошло более 11 тыс. ДТП с участием автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщили в патрульной полиции в ответ на запрос УНН.

За год "евробляхы" более 11000 раз попадали в ДТП

За последние 10 месяцев на территории Украины произошло 11 170 ДТП, в которых фигурируют "евробляхи". Из них почти 2 тыс. Произошло в Киеве.

"По состоянию на 15.11.2018, согласно учетных данных информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины" (далее - система ИПНП), за 10 месяцев 2018 на территории Украины зарегистрировано 11 170 ДТП с участием автомобилей с иностранной регистрацией в городе Киев - 1977 ДТП", - говорится в ответе.

Также, в ответе говорится о том, что не все ДТП, произошедшие на территории Украины с участием транспортных средств, зарегистрированных на территории других государств, внесенны в систему ИПНП как ДТП с участием автомобилей с иностранной регистрацией.

Кроме того, водители участники ДТП могут самостоятельно заполнить на месте аварии Европротокол без вызова соответствующего подразделения Национальной полиции. Данные о таком ДТП не вносятся в систему ИПНП.

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Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.

Отметим, после подписания Президентом Петром Порошенко законов о "евробляхах" владельцы автомобилей на еврономерах вышли на акции на границе. 28 ноября, все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска на западной границе и которые были заблокированы протестующими, полностью разблокированы.

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