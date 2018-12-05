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За рік "євробляхи" понад 11 тисяч разів потрапляли в ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. З початку року в Україні сталося понад 11 тис. ДТП за участі автомобілів з іноземною реєстрацією. Про це повідомили у патрульній поліції у відповідь на запит УНН. 

За рік "євробляхи" понад 11 тисяч разів потрапляли в ДТП

За останні 10 місяців на території України сталося 11 170 ДТП у яких фігурують "євробляхи". З них майже 2 тис. сталося у Києві.

"Станом на 15.11.2018, відповідно до облікових даних інформаційно-телекомунікаційної системи "інформаційний портал Національної поліції України" (далі – система ІПНП), за 10 місяців 2018 року на території України зареєстровано 11 170 ДТП за участі автомобілів з іноземною реєстрацією, у місті Київ – 1977 ДТП", - йдеться у відповіді.

Також, у відповіді йдеться про те, що не всі ДТП, що сталися на території України за участю транспортних засобів, які зареєстровані на території інших держав, унесені до системи ІПНП як ДТП за участю автомобілів з іноземною реєстрацією.

Крім того, водії-учасники ДТП мають змогу самостійно заповнити на місці аварії Європротокол без виклику відповідного підрозділу Національної поліції. Дані про таку ДТП не вносяться в систему ІПНП.

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Нагадаємо, 25 листопада набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Зазначимо, після підписання Президентом Петром Порошенком законів щодо "євроблях" власники автомобілів на єврономерах вийшли на акції на кордоні. 28 листопада, усі під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску на західному кордоні і які були заблоковані протестувальниками, повністю розблоковані.

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