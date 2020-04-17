За год цены на коммуналку в Украине вырастут на 10% - прогноз

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 54040 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 63455 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 77325 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 76329 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101590 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 82628 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102213 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105714 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130805 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130282 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
За год цены на коммуналку в Украине вырастут на 10% - прогноз

За год цены на коммуналку в Украине вырастут на 10% - прогноз

Киев  •  УНН

 • 18980 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на апрель 2020 года эксперты не прогнозируют роста цен на коммунальные платежи для населения, однако, по состоянию на апрель 2021-го предполагается рост на 10%. Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики, передает УНН.

Так, изменения тарифов на коммунальные услуги для населения, а именно природный газ, горячая вода, отопление и электроэнергия, по состоянию на апрель 2020-го не предусмотрены. А уже по состоянию на апрель 2021 года предусматривается повышение цены на вышеуказанные коммунальные услуги на 10%.

Напомним, в Украине оплатить коммунальные услуги владельцы банковских счетов смогут по телефону. Соответствующий проект инициировало Министерство социальной политики. 

Украинские Национальные Новости

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