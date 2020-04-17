За год цены на коммуналку в Украине вырастут на 10% - прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на апрель 2020 года эксперты не прогнозируют роста цен на коммунальные платежи для населения, однако, по состоянию на апрель 2021-го предполагается рост на 10%. Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики, передает УНН.
Так, изменения тарифов на коммунальные услуги для населения, а именно природный газ, горячая вода, отопление и электроэнергия, по состоянию на апрель 2020-го не предусмотрены. А уже по состоянию на апрель 2021 года предусматривается повышение цены на вышеуказанные коммунальные услуги на 10%.
Напомним, в Украине оплатить коммунальные услуги владельцы банковских счетов смогут по телефону. Соответствующий проект инициировало Министерство социальной политики.