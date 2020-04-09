Оплатити комунальні послуги в Україні можна буде по телефону

"На сьогоднішній день ми абсолютно чітко розуміємо, що далеко не всім буде доступна можливість оплатити комунальні послуги через інтернет. Виходячи з того, що не у всіх є відповідні прилади, або смартфони, або комп’ютерне обладнання. Тому от, власне, ми ініціювали такий пілотний, можливо нестандартний, підхід і от на минулому засіданні уряду було прийняте рішення про те, що громадяни, які мають банківські рахунки, мають можливість, використовуючи "гарячі лінії", звернутися до свого банку… і провести відповідний платіж. Це також дистанційна форма, яка буде, на наш погляд, більш притаманна особам похилого віку", - сказав Віталій Музиченко.

Він зазначив, що для цього потрібно пройти процес ідентифікації, щоб працівник банку був впевнений, що це саме клієнт телефонує і хоче розпоряджатися своїми коштами. Тоді він, маючи в руках платіжку або розрахункову книжку - від свого імені надає інформацію оператору і проводить платіж.

Нагадаємо, в Мінцифри представили освітній серіал про оплату комуналки онлайн.