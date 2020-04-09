Оплатить коммунальные услуги в Украине можно будет по телефону

"На сегодняшний день мы абсолютно четко понимаем, что далеко не всем будет доступна возможность оплатить коммунальные услуги через интернет. Исходя из того, что не у всех есть соответствующие приборы или смартфоны, или компьютерное оборудование. Поэтому вот, собственно, мы инициировали такой пилотный, возможно нестандартный подход и вот на прошлом заседании правительства было принято решение о том, что граждане, которые имеют банковские счета, имеют возможность, используя "горячие линии", обратиться в свой банк... и провести соответствующий платеж. Это также дистанционная форма, которая будет, на наш взгляд, более присуща пожилым людям", - сказал Виталий Музыченко.

Он отметил, что для этого нужно пройти процесс идентификации, чтобы работник банка был уверен, что это именно клиент звонит и хочет распоряжаться своими средствами. Тогда он, имея в руках платежку или расчетную книжку - от своего имени предоставляет информацию оператору и проводит платеж.

Напомним, в Минцифры представили образовательный сериал о оплате за коммуналку онлайн.