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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 26784 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 36566 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Оплатить коммунальные услуги в Украине можно будет по телефону

Оплатить коммунальные услуги в Украине можно будет по телефону

Киев  •  УНН

 • 19853 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине оплатить коммунальные услуги владельцы банковских счетов смогут по телефону. Соответствующий проект инициировало Министерство социальной политики. Об этом во время презентации образовательного сериала "Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома", сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает УНН.

"На сегодняшний день мы абсолютно четко понимаем, что далеко не всем будет доступна возможность оплатить коммунальные услуги через интернет. Исходя из того, что не у всех есть соответствующие приборы или смартфоны, или компьютерное оборудование. Поэтому вот, собственно, мы инициировали такой пилотный, возможно нестандартный подход и вот на прошлом заседании правительства было принято решение о том, что граждане, которые имеют банковские счета, имеют возможность, используя "горячие линии", обратиться в свой банк... и провести соответствующий платеж. Это также дистанционная форма, которая будет, на наш взгляд, более присуща пожилым людям", - сказал Виталий Музыченко.

Он отметил, что для этого нужно пройти процесс идентификации, чтобы работник банка был уверен, что это именно клиент звонит и хочет распоряжаться своими средствами. Тогда он, имея в руках платежку или расчетную книжку - от своего имени предоставляет информацию оператору и проводит платеж.

Напомним, в Минцифры представили образовательный сериал о оплате за коммуналку онлайн.

Украинские Национальные Новости

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